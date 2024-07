Homem é preso por série de furtos em escolas públicas e comércios na Capital

O homem furtava principalmente torneiras em escolas municipais para vendê-las por drogas na Capital

Na última quinta-feira (04), um homem foi preso em flagrante por diversos furtos em escolas públicas e comércios da região central de Campo Grande. Os locais alvos eram sempre escolas públicas, onde furtava todas as torneiras de água dos filtros, banheiros e outros.

Os itens eram furtados com o fim de serem vendidas ou trocadas por drogas. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF).

O furto ocorria durante a madrugada, quando arrancava as torneiras dos locais deixando a água em forte pressão escorrendo por horas, sendo constado apenas no outro dia durante o movimento das escolas, causando vários danos e inundações de salas de aula e demais cômodos com perdas de materiais diversos. O crime gerou transtornos nos colaboradores e alunos das escola.

O autor foi identificado após diligências que contaram com informações da Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana. Ele foi localizado na Estrada para a Gameleira no quilômetro 25, logo após o último furto na Escola Coração de Maria, de onde foram subtraídas 06 torneiras de água.

Foi contabilizado que o homem realizou 07 furtos qualificados e majorados. O homem responde a diversas outras ações penais e foi indiciado por mais esses furtos ocorridos, sendo representada sua prisão preventiva.

