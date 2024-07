Workshop gratuito vai mostrar o passo a passo para elaborar um currículo atrativo para o mercado

Uma pesquisa realizada pela plataforma de empregos americana TheLadders revelou que recrutadores gastam em média apenas seis segundos analisando cada currículo. Já um estudo da TopResume apontou que cerca de 70% dos profissionais acreditam que um currículo bem estruturado contribui significativamente para obter uma entrevista.

Um currículo bem elaborado é fundamental para um candidato conseguir se destacar num mercado cada vez mais competitivo, sendo ele responsável por causar a primeira impressão a um potencial empregador, que terá uma visão abrangente de suas qualificações, experiências e habilidades. E é com o objetivo de ajudar jovens em busca destas vagas de estágio ou emprego que será realizado no próximo dia 17 de julho, às 16h, o workshop “Como elaborar um currículo atrativo para o mercado?”, ministrado pela profissional da área de Gestão de Pessoas do Caderno Nacional, Adriana Leite.

Na ocasião, o workshop ensinará como criar um currículo claro, conciso e bem estruturado para chamar atenção dos recrutadores, o que irá aumentar potencialmente as chances de ser chamado para uma entrevista. Também serão apontadas quais competências e realizações são mais relevantes mencionar no currículo ao se candidatar a um cargo.

Vale lembrar que em paralelo ao workshop, mais de 1 mil oportunidades de estágio, trainee e emprego serão oferecidas por grandes empresas dentro do ecossistema virtual e interativo Emprega Processos Seletivos, entre elas: Brasil Center Comunicações, Caderno Nacional, Cia de Talentos, Ciee Rio, Granado|Phebo, Grupo Cataratas, Grupo Fleury, Huawei Brasil, ILOS, Saint-Gobain, Santander e Visagio.

Idealizado pela Vero Solutions, o ecossistema conta com um ambiente exclusivo com conteúdos voltados para a preparação em processos seletivos e desenvolvimento profissional do candidato. O participante também encontrará orientações sobre como se comportar em entrevistas de emprego ou como preparar um pitch de sucesso.

Além de entender como desenvolver suas competências e demonstrá-las nos processos seletivos, o participante ainda receberá um certificado com horas complementares, participará do sorteio de prêmios e concorrerá às vagas exclusivas e limitadas das mentorias em grupo que ocorrerão na última semana de julho.

Serviço: “Como elaborar um currículo atrativo para o mercado?” – Parceiro: Caderno Nacional

Data: 17 de julho de 2024. Horário: 16h.

Inscrição: https://bit.ly/4eUBf2R. Gratuito e online

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.