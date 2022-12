Condenado por estupro, foragido há 12 anos é preso durante operação

Durante uma operação realizada em conjunto com o SIG da Polícia Civil de Ladário e a Polícia Penal de Corumbá, vários condenados por estupro, tráfico, roubo, posse e disparo de arma de fogo foram presos.

Com o objetivo de recapturar condenados que estavam foragidos do sistema prisional, a Operação Boas Festas conseguiu cumprir mandados nos bairros Nossa Senhora de Fátima, Popular Nova e na Cohab de Ladário.

Dentre os capturados, um homem de 53 anos e que estava foragido a cerca de 12 anos foi preso. Ele foi condenado a 16 anos por estupro e também tinha uma mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio em 2010.

Um homem de 50 anos, condenado a 3 anos e 6 meses por posse e disparo de arma de fogo e um indivíduo de 29 anos, foragido desde setembro de 2021, quando cumpria pena de 6 anos por roubo e tráfico também foram detidos pelos policiais que atuaram na operação.

Agora os foragidos e condenados que foram recapturados serão encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, ficando à disposição da Justiça.

Com informações do Jornal Diário Corumbaense.

