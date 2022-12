Homem é morto a facadas no Centro; autor segue foragido

Um homem, identificado como César Rocha dos Santos, foi morto a facada na manhã desta sexta-feira, (02), por volta das 6h, na região central de Campo Grande. O crime aconteceu na rua Barão do Rio Branco, esquina com a Rua Alan Kardec, no bairro Amambai.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois estavam armados, a vítima com um facão e o suspeito com uma faca. Eles iniciaram uma perseguição pelo bairro, contra o fluxo de veículos e na esquina com a Rua Dom Aquino, o suspeito desferiu um golpe de faca no peito de César, que correu na direção da Rua Alan Kardec e caiu na frente de um hotel da região.

O suspeito teria fugido do local e levado tanto a faca que César portava quanto a que foi usada para o crime. A vítima já estava sem vida quando o Corpo de Bombeiros Militar chegou ao local. A Polícia Militar, Civil e Perícia Técnica já realizam as investigações.

Testemunhas disseram que o crime teria sido motivado por ciúmes, mas a polícia já descartou essa informação e disse que a briga teria sido motivada por drogas. César, conhecido como “Césinha” era morador de rua e ambos tinham ficha criminal. No momento do crime a vítima usava uma mochila preta que também foi apreendida pela polícia.

A polícia segue com as investigações e realiza buscas pelo autor do crime.

