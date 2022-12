Famílias de Maracaju assinam contrato no programa Lote Urbanizado

O sonho da casa própria ficou mais perto para 144 famílias de Maracaju, que nesta sexta-feira (02) assinaram contrato no programa Lote Urbanizado. Elas vão receber a bases das residências prontas, tendo o compromisso de continuar a construção da moradia. A solenidade foi conduzida pelo governador Reinaldo Azambuja.

“O programa Lote Urbanizado foi uma inovação. Ele ajuda famílias a ter sua casa própria, para sair do aluguel e ter dignidade para criar seus filhos. Ainda tem o diferencial que não precisa pagar prestação. Minha recomendação é que não vendam a moradia, disse o governador.

Nesta parceria com a Prefeitura de Maracaju, as famílias serão contempladas em quatro loteamentos da cidade: Fortaleza (35), Ilha Bela I (66), Ilha Bela II (9) e outros 34 no Ilha Bela Social. O investimento será de R$ 2,58 milhões por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul).

O prefeito de Maracaju, José Marcos Calderan, afirmou que é um momento de alegria, em mais uma parceria de sucesso do Estado com a cidade. “Vamos fazer nossa parte, por isso neste programa daremos um kit no valor de R$ 15 mil para comprar materiais. O Estado fez muitos investimentos e obras para cidade. Temos o melhor governador da história do Estado”.

Os terrenos foram doados pelo município, que ainda vai oferecer um kit para compra de materiais para ajudar na construção das casas. As bases das residências foram construídas pelo Governo do Estado. Cada área tem 24,56 metros quadrados, que vão comportar uma moradia com dois quartos, sala, cozinha e banheiro.

Sonho realizado

Maria Zuleide, de 49 anos, foi uma das contempladas. Ela contou que esperava muito por este dia. “Sou nascida aqui em Maracaju e hoje realizei este grande desejo. Só tenho que agradecer ao Governo”. Ela vai morar no local com um filho de 16 anos.

Já Bianca Queiroz Almeida, 28, destacou que este lote será muito importante. “Há muito tempo buscava a chance de ter uma casa própria. Vou morar lá com meus cinco filhos. Hoje estou na casa da minha avó”.

Lote Urbanizado

Destaque e referência nacional, o programa Lote Urbanizado visa atender famílias com renda familiar de até R$ 4.685,00 e que não tenham sido beneficiados em nenhum Programa Habitacional Federal, Estadual e Municipal.

O município doa o terreno e presta assistência técnica, já o Governo do Estado constrói a base da casa até a primeira fiada de tijolos e o cidadão dá continuidade na construção de sua moradia.

Para participar o morador tem que realizar o cadastramento no sistema de inscrição da Agehab, e após passar pelo processo de seleção, as famílias serão chamadas e deverão comprovar em documentos que possuem condições financeiras para adquirirem os tijolos e os cimentos até o respaldo.

“Data especial aqui em Maracaju, pois estamos cumprindo a missão de levar moradia de qualidade para as pessoas, em uma parceria do município com o Estado, em um programa que é destaque nacional”, disse a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani.

Durante o evento, governador ainda recebeu o título “Mário Aniz” do Rotary Club de Maracaju, em agradecimento pelos oito anos de gestão à frente do Estado.

Com informações do Portal MS.