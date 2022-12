Homem atropela ciclista e é preso em flagrante

Um homem, de 61 anos, foi preso em flagrante após atropelar um ciclista na última quarta-feira, em Maracaju, a 153 km de Campo Grande. Ele foi acusado de Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor e Dirigir Veículo sem Habilitação.

O autor teria ferido gravemente um ciclista, na Avenida Marechal Deodoro de Lima, em frente a um supermercado, na Vila Margarida. Assim que teve conhecimento dos fatos, a Polícia Civil iniciou o trabalho investigativo e conseguiu prender o indivíduo em flagrante.

O indivíduo teria efetuado o atropelamento e não prestado socorro, fugindo do local logo em seguida. O ferido foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado ao hospital local. Diante da grave situação médica constatada, posteriormente ele foi encaminhado à Campo Grande.

De posse de tais informações, as equipes da Seção de Investigações Gerais (SIG), da delegacia de Maracaju se deslocaram até o local do crime, colheram informações e iniciaram buscas para tentar identificar e localizar o autor. Após ser encontrado, o autor confessou o crime. Ele foi preso em flagrante e teve o carro apreendido.

