Homem condenado é preso por estupro de quatro menores em Terenos

A Polícia Civil prendeu um homem identificado como, O.R.M de 59 anos, condenado a mais de 57 anos de prisão por estupro e atendado violento ao pudor contra 04 menores na cidade de Terenos.

As vítimas são dois meninos e duas meninas com idades entre 01 e 16 anos. O crime aconteceu no assentamento Noaras nos anos de 2.003 e 2.004.

O Mandado de Prisão por Sentença Penal Condenatória em Definitivo contra o homem estava em aberto. Ele foi onduzido à Delegacia de Polícia Civil de Terenos e posteriormente será encaminhado à penitenciária estadual, para iniciar o cumprimento da pena.

