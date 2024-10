Morre aos 88 anos o ator Emiliano Queiroz

O ator Emiliano Queiroz morreu nesta sexta-feira (4), aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Com atuação em mais de 40 novelas, tem entre seus papéis de mais destaque o Dirceu Borboleta de “O Bem-Amado” (1973).

O artista passou 10 dias internado na Clínica São Vicente da Gávea, na Zona Sul do Rio, em função de ter colocado três stents no coração. Nesta quinta (3), ele teve alta médica e foi para casa.

De acordo com o amigo e produtor Eduardo Barata, às 4h30 desta sexta (4) acordou, tomou banho e começou a passar mal. Emiliano chegou a ser levado de volta para o hospital, mas teve uma parada cardíaca. O ator foi reanimado e entubado, mas morreu horas depois.

Em 2022, o ator comemorou 70 anos de carreira e deu uma entrevista ao programa Conversa com Bial, onde relembrou momentos que ficaram marcados em seu coração ao longo dessas décadas.

O talento para a dramaturgia surgiu muito pequeno, e ainda criança brincava de fazer teatro para os adultos em Aracati, sua cidade natal, no litoral do Ceará.

Quando tinha 4 anos, seu pai o levou para assistir a ‘O Mártir do Gólgota’, peça de Henrique Perez Escrich, despertando definitivamente a sua vocação: “No outro dia, eu já fazia ‘O Mártir do Gólgota’ para lá e para cá, e os professores começaram a valorizar essa facilidade que eu tinha”, contou o ator em entrevista ao Memória Globo.

Foi a partir daí que ele começou a fazer parte do grupo de teatro de sua escola. Aos 14, ele entrou para o Teatro Experimental de Arte em Fortaleza e, aos 16, começou a trabalhar na Ceará Rádio Clube.

Emiliano era casado há 51 anos com Maria Letícia, advogada e atriz, de 77 anos. O ator que ajudou a criar 14 filhos junto com a esposa deixa 8 netos e 3 bisnetos. O local, horário do velório e cremação do corpo ainda não estão definidos.

Com G1

