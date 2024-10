Sesau lança nesta sexta-feira site com informações e orientações sobre a raiva em Campo Grande

A Secretaria Municipal de Saúde Sesau lança nesta sexta-feira, 4 de outubro, o site https://semraiva.com.br. Nele, a população e profissionais de saúde poderão encontrar todas as informações referentes à raiva, como orientações de como agir em caso de mordida, ciclos de transmissão e onde encontrar a vacina contra a doença.

Na ocasião, a Secretaria fará o lançamento do novo sistema de notificação de casos pelos profissionais de saúde, fruto de uma parceria entre a Sesau, CCZ, UFMS e Fiocruz. A ferramenta otimiza o tempo de resposta e traz mais assertividade. O próximo passo é a criação de um aplicativo mobile.

Dados e referência – A OMS pretende eliminar os casos de raiva humana pela variante canina no mundo até 2030, no Brasil até 2026. Foram registrados no mundo 48 casos de raiva humana entre 2010 e 2024; em Campo Grande foram 14 casos de raiva em morcegos (2023-06/2024).

Data: 04/10 (sexta-feira)

Horário: 08h30

Local: Auditório do LAC (laboratório de anatomia patológica e citopatológica) da UFMS – cidade universitária

Endereço: Avenida Costa e Silva, entrada principal

