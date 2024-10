Homem é encontrado morto dentro da residência que morava em Campo Grande

No início desta tarde (04), um homem, de aproximadamente 50 anos, foi encontrado morto dentro da residência que residia no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

O corpo da vítima foi encontrado por amigos que tentavam se comunicar com ele por meio de ligação telefônica, mas não conseguiam.

Ao chegarem na casa do homem, se depararam com ele morto e acionaram a policia. O Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou a morte.

De acordo com informações, o homem convivia com uma doença grave há muitos anos.

A causa da morte está sendo investigada pela polícia.

