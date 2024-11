Homem com pulseira hospitalar morre atropelado na BR-060 em Campo Grande

Joaquim Alves Cordeiro, de 52 anos, morreu no final da noite de quarta-feira (20) após ser atropelado enquanto atravessava a BR-060, em Campo Grande. O acidente mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Conforme o boletim de ocorrência, Joaquim foi atingido por um veículo, cujo modelo não foi identificado no registro policial. O Samu foi acionado, mas apenas pôde constatar o óbito no local. A área foi isolada pelos agentes da PRF até a chegada da Perícia e da Polícia Civil, que deram início às investigações.

Durante a análise do corpo, os peritos não encontraram documentos pessoais com a vítima, mas a identificação foi possível, por meio de uma pulseira hospitalar que continha seu nome e data de nascimento. Câmeras de segurança de uma borracharia próxima ao local do acidente podem ter registrado o momento do atropelamento e serão utilizadas para apurar as circunstâncias do caso.

O caso foi registrado como “morte a esclarecer” na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, e a polícia segue investigando os detalhes do ocorrido.

