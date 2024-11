Discussão por talheres sujos termina em agressão com enxada em Santa Rita do Pardo

Um homem de 40 anos foi socorrido em estado grave na noite de terça-feira (19), em Santa Rita do Pardo, a 245 quilômetros de Campo Grande, após ser agredido com golpes de enxada. O autor do crime, um homem de 45 anos, foi preso em flagrante por lesão corporal grave que resultou em perigo à vida.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 20h para atender à ocorrência, onde encontrou a vítima sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros. O homem apresentava cortes profundos na cabeça e foi levado inicialmente ao hospital local. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para uma unidade de saúde em Campo Grande.

Os policiais receberam informações sobre o autor e iniciaram as buscas, e o localizaram próximo a um barracão abandonado na Rua Joaquim Cecílio de Lima, no centro da cidade. Durante a abordagem, ele confessou o crime e indicou o local onde havia deixado a enxada utilizada na agressão.

De acordo com o depoimento do autor, ele e a vítima estavam ingerindo bebidas alcoólicas quando se desentenderam. A briga teria começado após a vítima pedir que o colega lavasse talheres sujos que estavam na pia. Irritado, o autor pegou a enxada e desferiu golpes contra o homem.

Ainda conforme o registro policial, após ser detido, o agressor foi encaminhado para exame de corpo de delito e, em seguida, para a delegacia. O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave, devido ao risco de morte envolvido.

A polícia continua investigando o incidente, enquanto a vítima segue internada recebendo cuidados médicos.

