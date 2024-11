Casa nova: 101 famílias são contempladas pelo programa Credihabita; confira lista

A Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) publicou no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta quinta-feira (21), uma lista com 101 nomes contemplados pelo programa Credihabita, que ajuda com linha de crédito e assistência técnica na construção, reforma, ampliação ou melhorias nas casas.

Desde 2023, as famílias também podem solicitar a instalação de energia solar fotovoltaica nas casas por meio do programa. Os beneficiários podem contar com o financiamento para a aquisição de material de construção, com ou sem mão de obra e/ou aquisição de assistência técnica.

Nos casos de aquisição de material de construção sem incluir mão de obra, o financiamento para construção é de até R$ 40.000,00; para reforma é de até R$ 25.000,00; para ampliação é de até R$ 25.000,00 e o kit melhoria é de R$ 6.000,00.

Na aquisição de material de construção com mão de obra inclusa, o empréstimo para construção é de até R$ 40.000,00, sendo a utilização do valor destinado à mão de obra limitada a até 40%; para reforma é de até R$ 25.000,00, sendo a utilização do valor destinado à mão de obra limitada a até 40% e para ampliação é de até R$ 25.000,00, sendo a utilização do valor destinado à mão de obra limitada a até 40%.

A construção de projeto com construtoras e/ou empreiteiras tem financiamento de até R$ 100.000,00. Em caso de assistência técnica, o empréstimo para construção, reforma e ampliação é de R$ 3.000,00 e para regularização edilícia é de R$ 3.000,00. Para instalação de energia solar fotovoltaica, o financiamento é de até R$ 15.000,00 para potência de até 200KW.

Confira a lista publicada no Diário Oficial