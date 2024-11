Em Aquidauana, homem foi ferido com facão após ofender travesti em bar

Um homem de 42 anos está internado em estado grave após ser esfaqueado com um facão, na noite de quarta-feira (20), em um bar localizado atrás da rodoviária de Aquidauana, a 150 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o registro policial, o ataque aconteceu após a vítima ter ofendido uma travesti, e mesmo ferido, o homem conseguiu correr até a delegacia para pedir ajuda. Ele apresentava múltiplos cortes no tórax, pescoço e cabeça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao hospital local, onde precisou ser entubada devido à gravidade dos ferimentos. Seu estado de saúde permanece crítico. Durante rondas pela região, a Polícia Militar localizou o suspeito e realizou a prisão em flagrante. A arma do crime, um facão, foi encontrada dentro de uma bolsa que o homem carregava.

Em depoimento à polícia, o autor afirmou que estava acompanhado da travesti quando a vítima começou a proferir ofensas. Na intenção de defendê-la, ele atacou o homem com o facão. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e está sendo investigado pela delegacia de Aquidauana.

