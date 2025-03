Homem com prisão decretada é morto a tiros em Rio Brilhante

Lauro da Silva Pereira, de 22 anos, foi assassinado com um tiro na noite de domingo (30) na Vila Fátima, em Rio Brilhante, a 160 km de Campo Grande. O homem tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Rio Brilhante pelo crime de homicídio.

Conforme o boletim de ocorrência, no momento do crime, a vítima estava em casa e tinha todos os seus pertences encaixotados, pois se preparava para se mudar. Além do mandado de prisão, Lauro acumulava 21 registros de passagens pelos sistemas policiais, incluindo prisões anteriores por tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o homicídio aconteceu nas proximidades do presídio da cidade. Testemunhas relataram que o atirador estava de bicicleta quando efetuou o disparo fatal contra a vítima.

A polícia esteve no local e segue investigando o caso.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais