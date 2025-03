Funtrab oferece 3.747 vagas de emprego nesta segunda-feira em Mato Grosso do Sul

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está ofertando, nesta segunda-feira (31), um total de 3.747 vagas de emprego em diversas áreas e para diferentes níveis de escolaridade no Estado. Em Campo Grande, são disponibilizadas 1.034 oportunidades em variados setores da economia. Entre as principais vagas estão:

– Auxiliar de linha de produção (89)

– Auxiliar de limpeza (63)

– Motorista entregador (45)

– Servente de obras (43)

– Ajudante de carga e descarga de mercadoria (40)

– Pedreiro (38)

– Operador de caixa (35)

Além disso, a Funtrab também oferece vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs) e oportunidades de estágio. No interior do Estado, estão sendo ofertadas 2.713 vagas. As cidades com maior quantidade de oportunidades incluem:

– Dourados (412)

– Chapadão do Sul (275)

– Cassilândia (242)

– Três Lagoas (182)

– Iguatemi (165)

– Caarapó (146)

– Paranaíba (120)

– Costa Rica (117)

– Sidrolândia (98)

– Batayporã (89)

– Corumbá (67)

Os interessados devem comparecer à sede da Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, na Rua 13 de Maio, Nº 2773, Centro (entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino), em Campo Grande. A lista completa de vagas está disponível no site oficial da Funtrab, www.funtrab.ms.gov.br.

