Homem com ferimento na cabeça é socorrido após procurar ajuda em loja no Jardim Leblon

Um homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros na tarde deste sábado (6) após chegar ferido a uma loja de tintas localizada no Jardim Leblon, em Campo Grande. A vítima apresentava um corte na cabeça e precisou ser encaminhada para atendimento médico.

Segundo o boletim de ocorrência, funcionários do estabelecimento perceberam que o homem estava machucado e acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros. Após os primeiros atendimentos, ele foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Leblon.

Uma equipe da Polícia Militar também foi chamada para atender a ocorrência. No entanto, ao chegar ao local, os policiais constataram que a vítima já havia sido transportada para a unidade de saúde.

Conforme o registro policial, o homem apresentava sinais aparentes de embriaguez e falava de forma desconexa. Devido ao seu estado, ele não conseguiu informar aos militares quem teria provocado o ferimento nem explicar como ocorreu a agressão.

Durante o atendimento médico, foi constatado que a vítima possuía um corte de aproximadamente sete centímetros na cabeça. Apesar da gravidade da lesão, não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde após o atendimento.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Integrado de Polícia Especializada como lesão corporal dolosa. A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias do fato e tentar identificar o responsável pela agressão.

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