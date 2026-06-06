Motorista é preso com mais de uma tonelada de maconha escondida em carga de cerveja em Campo Grande

Um motorista de caminhão foi preso neste sábado (6) após ser flagrado transportando mais de uma tonelada de maconha escondida em meio a uma carga de cerveja. A abordagem foi realizada por policiais do BPMChoque (Batalhão de Polícia Militar de Choque) em um posto de combustíveis localizado às margens da BR-163, na região do bairro Chácara das Mansões, em Campo Grande.

De acordo com informações do batalhão, os militares receberam denúncias de que um caminhão estaria sendo utilizado para o transporte de entorpecentes. Com base nas informações repassadas, equipes iniciaram diligências e conseguiram localizar o veículo suspeito.

Durante a abordagem, o motorista apresentou versões contraditórias sobre a origem da carga e o destino da viagem. As inconsistências levantaram suspeitas dos policiais, que decidiram realizar uma vistoria mais detalhada no compartimento de carga do caminhão.

Nas buscas, os militares encontraram diversos tabletes de maconha ocultos entre as caixas de cerveja transportadas pelo veículo. Ao todo, foram apreendidos 1.016 tabletes da droga, que somaram aproximadamente 1.003,6 quilos.

Questionado pelos policiais, o condutor afirmou que havia sido contratado para realizar o transporte do entorpecente. Segundo seu relato, a carga ilícita tinha como destino final o Estado de São Paulo.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, juntamente com a droga apreendida. O caminhão utilizado no transporte e a carga de cerveja também foram apreendidos e permanecerão à disposição das autoridades para continuidade das investigações.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais