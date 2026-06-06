Motociclista de 38 anos morre após bater em caminhão em MS

Equipes de socorro foram acionadas, mas o motociclista, morreu ainda no local do acidente, em Dourados

O motociclista Rudney Fernando Ribeiro Quinhinez, de 38 anos, morreu após colidir contra um caminhão na madrugada deste sábado (6), no cruzamento da Rua Melvin Jones com a Avenida Marcelino Pires, em Dourados.

Segundo informações do site Dourados News, o motorista do caminhão, de 55 anos, relatou que seguia pela Rua Melvin Jones e, ao atravessar o cruzamento com o semáforo aberto para sua direção, teve o veículo atingido pela motocicleta, que trafegava pela Avenida Marcelino Pires.

Equipes de socorro foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, constataram que a vítima já estava sem vida.

Ainda conforme o site, a Polícia Civil irá analisar imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos da região para esclarecer a dinâmica do acidente. O motorista do caminhão compareceu à delegacia para prestar depoimento.

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