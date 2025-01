Homem com extensa ficha criminal morre em confronto com a polícia em Campo Grande

Na noite desse domingo (12), Bruno Allef Bibiano Cristaldo, de 31 anos, morreu após ser baleado durante uma abordagem policial no Bairro Nova Lima, em Campo Grande. Agentes do Batalhão de Choque da Polícia Militar relataram que Bruno reagiu ao tentar ser detido, sacando uma arma de fogo e apontando para os policiais, que atiraram para neutralizar a ameaça. Ele foi socorrido e levado para a unidade de saúde do Bairro Nova Bahia, onde morreu.

De acordo com o registro policial, Bruno estava em uma motocicleta com o capacete levantado, o que chamou a atenção dos agentes, que decidiram abordá-lo. O suspeito tentou fugir em alta velocidade, mas foi interceptado na Rua Coriatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, neste momento, Bruno sacou uma arma da cintura e teve início a troca de tiros. Durante a ação, a polícia encontrou com Bruno seis trouxinhas de cocaína, que foram apreendidas e encaminhadas para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

Histórico criminal

Bruno Allef possuía uma extensa ficha criminal, incluindo participação em um caso de grande repercussão em Mato Grosso do Sul. Em julho de 2014, ele se envolveu no assalto que resultou na morte do policial militar Valdir Antunes de Oliveira, de 41 anos, em Campo Grande.

Na ocasião, Valdir, que era dono de um estabelecimento comercial, chegou ao local enquanto bandidos já haviam rendido de sua esposa, o bebê dela, uma funcionária e um cliente. O policial foi morto durante o assalto. Bruno foi preso três dias após o crime e alegou que, enquanto as comparsas agiam, ele estava vigiando as vítimas.

O crime de 2014 também envolveu Weslei Galvani, de 38 anos, que morreu em situações semelhantes. Em setembro do ano passado, Weslei foi morto em confronto com o Batalhão de Choque. Ele reagiu armado durante uma abordagem policial na BR-262, após retornar de uma saída temporária.

