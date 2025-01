MetSul alerta: Mato Grosso do Sul enfrentará temperaturas extremas e risco de temporais nesta semana

A MetSul publicou neste domingo (12) um alerta de bolha de calor que vai se instalar e ganhar força em Mato Grosso do Sul, áreas do sul do pais e para Oeste do interior de São Paulo.

Mato Grosso do Sul, aliás, já têm sofrido com tempo seco e muito alta temperatura há vários dias, com máximas que variam entre 37ºC e 40ºC.

No sábado (11), por exemplo, a maior temperatura no Mato Grosso do Sul foi de 38,9ºC em Porto Murtinho. No Rio Grande do Sul e no Paraná, diversas localidades registraram valores ao redor ou acima de 35ºC.

Ainda segundo a MetSul, agora, a massa de ar quente vai se expandir, formando uma bolha de calor que vai atingir grande parte da América do Sul. Durante a semana, as temperaturas máximas deverão ficar entre 35ºC e 40ºC, sendo registradas em um número maior de cidades

Devido ao forte calor que deverá criar condições favoráveis a temporais, a segunda metade desta semana será composta por temporais isolados com chuva forte, vendavais e granizo.

Esses temporais acontecem principalmente da tarde para a noite, quando o aquecimento durante o dia faz com que se formem nuvens grandes, que geram movimentos de ar ascendente na atmosfera.

O que é uma bolha da calor?

A MetSul explica que uma bolha de calor, também conhecida como cúpula ou domo de calor (ou “heat dome”, em inglês), ocorre quando áreas de alta pressão formam uma espécie de “cúpula” que retém o calor. Nessa situação, o ar desce, o que faz com que o ar no solo seja comprimido e aquecido.

Em outras palavras, uma cúpula de calor se forma quando uma área de alta pressão se mantém sobre a mesma região por vários dias ou até semanas, prendendo o ar quente sob ela, como uma tampa em uma panela. No caso dessa bolha de calor, seu centro ficará entre o Paraguai e o Centro-Oeste do Brasil.

