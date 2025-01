Corpo em decomposição é identificado em lago de Costa Rica

O corpo encontrado em estado de decomposição em um lago no Bairro Ramez Tebet, em Costa Rica, município localizado a 326 quilômetros de Campo Grande, foi identificado como sendo de Josué de Moraes Fernandes, de 20 anos. A identificação foi feita na tarde desse domingo (12), mobilizando diversas forças de segurança do município.

Conforme informações do site MS Todo Dia, Josué estava desaparecido desde a última sexta-feira (10). O jovem possuía histórico de envolvimento com o tráfico de drogas e estava em processo de reabilitação, fato que levanta questionamentos sobre as circunstâncias de sua morte.

O local onde o corpo foi encontrado é de difícil acesso, próximo a uma pista de caminhada. A retirada do corpo contou com a atuação conjunta da Perícia Científica, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Segundo as primeiras avaliações, não foram encontrados sinais de perfurações ou lesões aparentes no cadáver.

A Polícia Civil está conduzindo as investigações para determinar as causas da morte. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames detalhados, e a liberação para o sepultamento está prevista para esta segunda-feira (13).

