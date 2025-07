Homem com deficiência é mantido em cárcere privado e agredido por criminosos em Campo Grande

Um homem de 54 anos, pessoa com deficiência física, foi resgatado pela Polícia Militar após ser mantido em cárcere privado, agredido e obrigado a fornecer suas senhas bancárias em uma casa no Bairro Portal Caiobá, em Campo Grande, na tarde dessa terça-feira (15). A vítima apresentava sinais de espancamento e relatou que sofria ameaças constantes por parte dos criminosos.

O caso veio à tona após a PM ser acionada para uma ocorrência de lesão corporal, motivada por um desentendimento entre vizinhos da região, envolvendo a suspeita de furto de uma bicicleta. Durante a apuração, os policiais se dirigiram até uma residência apontada como possível esconderijo dos envolvidos e, ao chegar no local, se depararam com uma motocicleta roubada, drogas, arma de fogo, munições e cinco pessoas dentro do imóvel.

Entre os suspeitos, um conseguiu fugir ao perceber a presença dos militares. Foi então que os policiais encontraram a vítima, que revelou ter sido sequestrada por um indivíduo conhecido como “Capoeira”, a mando de um dos ocupantes da casa. Segundo depoimento, o homem foi levado ao local, teve o celular roubado, foi mantido trancado sem possibilidade de fuga e forçado a entregar suas senhas bancárias.

A vítima, que possui limitação nos membros inferiores, relatou ainda que sofria ameaças constantes e que os comandos vinham de um dos envolvidos, que coordenava as ações por telefone e também levava drogas para a residência. O homem reclamava de dores fortes e mencionou ter uma fratura na costela, provavelmente decorrente das agressões.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com um dos suspeitos uma porção de cocaína pesando 51 gramas, uma arma calibre 22 com 16 munições, além da motocicleta com registro de roubo. Um dos homens detidos era foragido do sistema prisional.

Todos os envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. O caso foi registrado pelos seguintes crimes de sequestro e cárcere privado, receptação, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar o paradeiro do suspeito foragido e aprofundar as apurações sobre a atuação do grupo. O material apreendido, incluindo a arma, a droga e a motocicleta roubada, foi encaminhado às delegacias especializadas.

