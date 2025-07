Governo de MS abre concurso público com 400 vagas para a Polícia Civil

Com oportunidades para investigador e escrivão, inscrições vão até 7 de agosto e salários iniciais superam R$ 6,5 mil

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou nesta quarta-feira (16/07) o edital nº 1/2025 – SAD/SEJUSP/PCMS/APJ/2025, abrindo 400 vagas para o cargo de Agente de Polícia Judiciária, com atuação na Polícia Civil. O certame é organizado pelo Instituto Avalia e oferece salários iniciais de R$ 6.569,53, além de estabilidade e benefícios da carreira pública.

As vagas estão divididas entre as funções de Investigador de Polícia Judiciária (300 vagas) e Escrivão de Polícia Judiciária (100 vagas), com jornada de 40 horas semanais e possibilidade de trabalho em regime de plantão, inclusive em finais de semana e feriados.

Inscrições e taxas

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 7 de agosto de 2025, exclusivamente pelo site do Instituto Avalia: www.avalia.org.br. O valor da taxa é de R$ 210,48, com possibilidade de isenção para candidatos que se enquadrem nos critérios definidos no edital.

O processo seletivo será realizado em duas etapas, compostas por várias fases eliminatórias e classificatórias:

– Prova escrita objetiva (prevista para 14 de setembro de 2025, em Campo Grande);

– Prova de títulos;

– Avaliação psicológica;

– Avaliação médico-odontológica;

– Teste de aptidão física (TAF);

– Investigação social;

– Curso de formação policial.

Para concorrer, o candidato deve atender a uma série de requisitos obrigatórios:

– Ter nacionalidade brasileira;

– Idade entre 21 e 45 anos;

– Ensino superior completo em qualquer área, com diploma reconhecido pelo MEC;

– Estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

– Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria B.

Inclusão e cotas

O edital prevê a reserva de vagas para candidatos que se autodeclarem negros, indígenas e pessoas com deficiência (PCD). Para concorrer nas modalidades de cotas, os candidatos deverão atender às exigências e apresentar documentação comprobatória no ato da inscrição.

Todas as informações, atualizações, documentos e comunicados oficiais sobre o concurso estão disponíveis nos sites www.avalia.org.br e www.imprensaoficial.ms.gov.br .

