Homem é preso por perseguir e ameaçar expor fotos íntimas de ex-companheira em Aparecida do Taboado

Suspeito tentou extorquir a vítima e acabou sendo localizado e preso

Na última segunda-feira (14), um homem investigado por violência doméstica, ameaças e divulgação de imagens íntimas da ex-companheira foi preso em flagrante em Aparecida do Taboado

A investigação teve início no município de Capanema (PA), quando a vítima procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) para relatar perseguições, ameaças de morte e a exposição de imagens íntimas em redes sociais que eram praticadas pelo homem.

Segundo a investigação, ele não aceitou o fim do relacionamento e teria pegado o celular da mulher e utilizado contas vinculadas ao aparelho para divulgar as fotos íntimas com o objetivo de extorquir dinheiro. A polícia localizou e capturou o homem na cidade.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboadoa partir de informações repassadas pela Polícia Civil do Pará.

