Etapa em Cuiabá marca retorno de Vic Lopes ao Circuito Brasileiro

Sul-matogrossense volta a competir no Top 16 após duas etapas fora

A partir desta quarta-feira (16), Cuiabá recebe a quinta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e reúne alguns dos principais nomes da modalidade no país. Entre eles, a sul-mato-grossense Vic Lopes, que volta ao Top 16 depois de brilhar no circuito mundial.

De Ivinhema, Vic faz dupla com a capixaba Thâmela e retorna ao circuito nacional após duas etapas. No período, conquistou dois títulos do circuito mundial, em Saquarema e em Ostrava, na República Tcheca. Na última disputa, em Gstaad, na Suíça, ficaram na quinta posição. O desempenho colocou a dupla na liderança do ranking mundial, à frente das irmãs austríacas Klinger e das americanas Cannon e Kraft.

No masculino, Mato Grosso do Sul também estará bem representado. Saymon, de Campo Grande, joga com George, da Paraíba, enquanto Arthur, de Três Lagoas, forma dupla com Adrielson, do Paraná.

No feminino, além de Vic, Ana Carolina, a Aninha, de Três Lagoas, também disputa o Top 16, ao lado da alagoana Neide.

Arthur e Adrielson lideram o ranking brasileiro, seguidos justamente por Saymon e George, e pela dupla Guto e Vitor Felipe. Apesar do bom desempenho fora do país, Vic e Thâmela ocupam atualmente apenas a 20ª posição no ranking nacional. No topo da classificação feminina estão Talita (aquidauanense naturalizada em Alagoas) e Taiana, seguidas por Verena (CE) e Kyce (RN) e pela dupla Duda e Ana Patrícia.

Saymon e George chegam embalados na competição. Foram campeões na quarta etapa, em Aracaju, e também venceram a primeira, em Navegantes. Arthur e Adrielson conquistaram a segunda, em Saquarema, enquanto Talita e Taiana venceram a terceira, em Brasília.

Outros sul-mato-grossenses participam ainda dos torneios abertos e do qualifying. Entre os que buscam vaga na fase principal estão Gustavo, Dany Neves, Cadu, Jean, Jhonatan, Marlon, Anthony, Dayane, Ana Beatriz, Bruna e a única dupla 100% de MS: Maria Fernanda e Manuella.

A etapa de Cuiabá também marca o retorno das campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda, uma das duplas mais fortes do circuito, mas que ainda não conquistou ouro na temporada. Na etapa anterior, em Aracaju, Ana Patrícia sofreu uma lesão muscular na coxa no primeiro set da final e não conseguiu terminar a partida, perdendo por W.O.

Segue até domingo

A competição segue até domingo (20). O qualifying começa nesta quarta, a fase de grupos dos abertos acontece na quinta (17) e a final será no sábado (19). Já o Top 16 inicia na sexta (18) e as decisões serão no domingo.

Depois de Cuiabá, o circuito brasileiro terá mais cinco etapas, em Alagoas, Paraíba, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Ceará, respectivamente. Campo Grande, que recebe a competição desde 2022, não sediará nenhuma etapa em 2025.

Força do vôlei brasileiro

Em entrevista ao Jornal O Estado, durante a etapa em Ostrava, Vic falou sobre a importância do incentivo do Estado à modalidade. “Eu fico muito feliz de ser uma das poucas representantes de Mato Grosso do Sul que têm chegado longe. É um Estado que incentiva, faz os estaduais para as crianças jogarem, tem o Bolsa Atleta. Isso é muito importante para quem está começando e também para a gente, que já está no profissional. Me ajuda muito em suplementação, viagens. É um apoio essencial”, disse.

A atleta também destacou a importância do circuito brasileiro como base para o sucesso fora do país. “O circuito brasileiro é muito forte, é um dos únicos do mundo com esse nível. Isso prepara muito bem a gente para o circuito mundial. Por isso o Brasil sempre vai muito bem, sempre é protagonista”, completou.

Mellissa Ramos