Jovem é preso por roubo e agressão a casal de idosos em Naviraí

Crime aconteceu em abril; suspeito foi encontrado escondido em uma fazenda na zona rural

Foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (17) um jovem de 20 anos acusado de invadir a casa de um casal de idosos no bairro Odércio de Matos, em Naviraí, durante um roubo ocorrido no dia 20 de abril. O crime foi marcado por violência e agressões às vítimas, de 77 e 73 anos.

Na ocasião, por volta das 23h30, o suspeito teria pulado a janela do banheiro da residência e surpreendido os moradores. Ao tentar impedir o roubo, o idoso entrou em luta corporal com o invasor, que chegou a arremessar uma cadeira contra ele. Em seguida, o casal foi trancado em um cômodo da casa enquanto o criminoso fugia levando um botijão de gás.

O objeto foi recuperado posteriormente e devolvido às vítimas. A investigação apontou que o caso se enquadra como roubo impróprio, já que o suspeito usou de violência para garantir a posse do item furtado.

O jovem já possuía condenações anteriores por crimes contra o patrimônio. Com a conclusão do inquérito, a polícia pediu a prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça. Ele foi localizado escondido em uma fazenda na zona rural de Naviraí e encaminhado para a delegacia. O suspeito permanece preso, à disposição do Judiciário.

