Feriado de Corpus Chisti terá mudança no tempo em MS, com chance de chuva no sul do Estado

Frente fria se aproxima e provoca aumento de nuvens, ventos fortes e possibilidade de tempestades isoladas em algumas regiões

A previsão para esta quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi, indica mudanças no tempo em Mato Grosso do Sul. A atuação de uma frente fria, aliada a uma área de baixa pressão atmosférica, deve aumentar a nebulosidade, principalmente no extremo sul do estado, onde há possibilidade de chuvas e tempestades isoladas.

Até a chegada desse sistema, o tempo segue firme em boa parte do estado, com sol e poucas nuvens, resultado da influência de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o clima mais seco e estável. Os índices de umidade relativa do ar ficam baixos, variando entre 20% e 40%, o que exige atenção com a hidratação.

As temperaturas seguem amenas durante a madrugada e no início da manhã. As mínimas variam entre 12°C e 16°C nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados, com máximas que ficam entre 19°C e 28°C. No sudoeste e no Pantanal, os termômetros registram mínimas entre 14°C e 18°C e máximas que não passam de 27°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, o calor aparece um pouco mais, com mínimas entre 15°C e 18°C e máximas que podem chegar aos 30°C. Em Campo Grande, a previsão indica mínimas entre 16°C e 18°C e máximas entre 26°C e 29°C.

Os ventos devem soprar de forma moderada a forte, variando entre os quadrantes sul e leste, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h. Em alguns pontos, podem ocorrer rajadas acima de 60 km/h.

