Incêndio destrói casa durante briga por herança em Campo Grande; irmã é suspeita de atear fogo

Um incêndio destruiu parcialmente uma residência no início da noite dessa quarta-feira (18), na Rua Comandante Elias Ferreira, no Bairro Vila Bordon, região oeste de Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, o fogo teria sido provocado por uma mulher de 28 anos após uma discussão com a irmã, de 33, em meio a uma disputa pela posse do imóvel herdado da mãe, falecida há dois meses.

Imagens do incêndio circularam por grupos de mensagens e mostram o desespero de uma vizinha ao presenciar as chamas. Na gravação, é possível ouvir a mulher pedindo que curiosos se afastem do local. “Sai daí, é perigoso, tem botijão e pode explodir. […] Com risco ainda de se espalhar para as outras casas”, alerta a moradora.

De acordo com testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, a suspeita estaria embriagada e teria sido vista espalhando um líquido inflamável pela casa momentos antes do início das chamas. Crianças que estavam próximas também relataram à polícia o que viram. Após o início do incêndio, a mulher fugiu do local e não foi mais localizada.

A estrutura de madeira da residência foi completamente consumida pelo fogo, enquanto a parte de alvenaria também sofreu danos consideráveis. A briga entre as irmãs teria sido motivada pela posse do terreno, que era de propriedade da mãe delas.

Quando a viatura da PM chegou ao local, o Corpo de Bombeiros já havia controlado as chamas. A perícia ainda não foi realizada, mas a Polícia Civil informou que um laudo técnico será solicitado para investigar as causas e as circunstâncias do incêndio.

O caso foi registrado como incêndio praticado em casa habitada e será investigado pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol. A suspeita segue foragida.

