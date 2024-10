Polícia investiga caso de homem assassinado em Chapadão do Sul

Um crime de homicídio de um homem de 57 anos ocorrido por volta das 17h na rua dos Lírios na cidade de Chapadão do Sul está sendo investigado pela polícia civil. O caso é de um pai de um jovem que também foi recentemente assassinado no município. O rapaz tinha histórico de envolvimento com práticas criminosas.

A polícia em primeiras análises, acredita que o crime foi cometido por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta. Testemunhas relataram que foram efetuados seis disparos de arma de fogo, atingindo a vítima com pelo menos três tiros de calibre .45.

Na manhã de hoje, foi localizada uma motocicleta que pode ter sido utilizada pelos autores na prática do crime. A perícia papiloscópica foi acionada e está colhendo eventuais digitais que possam ser identificadas no veículo, com o intuito de auxiliar na qualificação dos autores.

A Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul inesvtiga o caso.

