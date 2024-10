Idosa que havia acabado de receber diagnóstico de câncer morre em grave acidente na BR-060

Idosa identificada como Ana Maria da Silva Paniago, de 65 anos, morreu, no início da tarde desta quarta-feira (9), na BR-060, em Camapuã, distante 140 quilômetros de Campo Grande, após o carro em que ela estava bater de frente com outro.

Conforme informações do site BNC Notícias, a vítima era passageira de um Toyota Yaris, pertencente à secretária de Saúde de Paraíso das Águas. No veículo, além da idosa, estava a filha dela como acompanhante, o motorista e outro paciente.

Todos voltavam de Campo Grande, após passarem por exames e consultas na manhã de hoje. No meio do caminho, o automóvel acabou atingido de frente por uma picape Fiat Strada, deixando todos os ocupantes presos às ferragens.

Ana Maria, que havia acabado de receber um diagnóstico de câncer, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os outros três ocupantes tiveram fraturas pelo corpo e foram socorridos conscientes e orientados para um hospital de Camapuã, assim como o motorista da picape envolvida na batida.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) está no local para controlar o trânsito. A Polícia Civil e a Perícia também foram acionadas para investigar as causas do acidente.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lamentou profundamente o ocorrido e informou que está prestando todo o apoio necessário às vítimas e aos familiares da idosa. O governo municipal ressaltou a gravidade do acidente e afirmou que continuará acompanhando o caso de perto.

