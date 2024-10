Líder do PCC em Minas Gerais é preso em Campo Grande pelo Batalhão de Choque

Homem de 37 anos que não teve o nome divulgado, mas considerado o líder do PCC (Primeiro Comando da Capital) em Juiz de Fora (MG), foi preso nesta quarta-feira (9), em Campo Grande, durante operação do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

A ação contou com apoio do Ministério Público e também foi realizada no estado mineiro. Ao todo, 23 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão, sendo um Campo Grande, foram cumpridos.

Na Capital sul-mato-grossense, foi realizada a prisão do homem que possui mandado de prisão em aberto por homicídio, além de ser considerado uma liderança da facção criminosa em Minas Gerais.

O homem é irmão de outro indivíduo ligado à mesma organização, que está foragido do país e é apontado como figura de grande representatividade no cenário nacional do grupo criminoso.

A casa onde o investigado estava morando foi cercado pelos policiais militares. O autor tentou fugir pulando o muro dos fundos da residência, mas foi alcançado e preso. Ele foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde segue à disposição da Justiça.

“O apoio irrestrito da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul por meio do Batalhão de Choque nesta atuação conjunta visa garantir que nenhum criminoso encontre refúgio, independentemente de onde esteja. Trabalhamos de forma integrada e estratégica para manter nossas comunidades seguras e longe do alcance dessas facções,” finalizou o comandante do Batalhão de Choque, Tenente-Coronel QOPM Rigoberto Rocha da Silva.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram