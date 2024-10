Membros de família são alvos de operação por praticarem agiotagem em Campo Grande

A investigação já ouviu 12 vítimas, mas a polícia acredita que o número possa chegar a 40

Na manhã desta quarta-feira(09), a operação Agiroprata foi deflagrada para desmantelar uma associação criminosa composta por membros de uma mesma família que atuava na prática de agiotagem em Campo Grande.

As buscas foram realizadas na residência dos membros em uma bairro periférico da Capital. A investigação apurou que os criminosos emprestavam dinheiro a juros exorbitantes, utilizando notas promissórias como garantia e cobrando taxas que chegavam a 40%.

A operação realizada por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor (DECON), ainda apurou que vítimas eram levadas a renegociar suas dívidas, resultando em juros sobre juros até que se encontrassem em situação financeira insustentável.

Os criminosos preenchiam as notas promissórias com o valor total da dívida, incluindo os juros acumulados desde o empréstimo, e executavam a cobrança judicialmente. Essa estratégia conferia um ar de legalidade à ação criminosa.

Por enquanto, 12 vítimas que relataram ter sido enganadas. A polícia acredita que o número total de vítimas possa chegar a 40. No local foram apreendidas notas promissórias em branco e cheques. Também foi averiguado que os criminosos possuem veículos caros e terrenos em condomínios de alto padrão.

A Polícia Civil permite que a população faça denúncias pelo número de telefone: (67) 3268-1145.

