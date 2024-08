Pastor é preso por vários estupros de menores da própria família em Caarapó

Um homem, D.P. de 50 anos foi preso na última quinta-feira(1) pela polícia por diversos crimes de estupro de vulnerável em Caarapó. A prisão foi realizada na deflagração da operação “Shamar” que já prendeu outros três na cidade por cirmes do tipo. O homem é conhecido como pastor na cidade.

Durante pelo menos nove anos, o acusado de tem violentando sexualmente a própria filha, enteadas e netas. A primeira denúncia contra ele foi feita em 2015. O acusado se utilizava da condição de pastor para amedrontar as vítimas e impedir que as denúncias fossem realizadas, dizendo que a palavra das vítimas seriam descredibilizadas, em razão dele ser pastor na comunidade.

A Polícia Civil, foi notificada do caso, em razão da vítima de 15 anos apresentar dificuldade nas atividades escolares. Questionada, a adolescente acabou revelando as violências sexuais sofridas. Em razão da denúncia da adolescente, a irmã mais nova de 10 anos e a prima de 14 anos de idade também revelaram que o marido da avó também as teria violentado sexualmente.

Com o relato das próprias filhas, as mães das vítimas também decidiram revelar que quando criança também foram vítimas do padrasto. Sendo assim, todas foram ouvidas na delegacia, um total de cinco vítimas, pertencentes à família do pastor.

A prisão foi feita conjuntamente pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados-MS e a Delegacia de Caarapó. Na quinta-feira(31), a DAM/Dourados tomou conhecimento de que o foragido estaria se escondendo na cidade Caarapó-MS. Foi solicitado apoio da Delegacia de Polícia de Caarapó para a captura do autor.

