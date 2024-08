Cine Autorama oferece cinema drive-in em Três Lagoas com 3 dias de sessões gratuitas

Seis filmes serão exibidos nesses 3 dias, desde cinebiografias a filme de aventura

Patrocinado pela ArcelorMittal Sitrel e apoiado pela Fundação ArcelorMittal, o Cine Autorama oferece nos dias 16, 17 e 18 de agosto, sessões de cinema gratuitas em Três Lagoas, no formato drive-in.

O telão será montado ao lado da Feira Central e as sessões podem ser assistidas de dentro dos automóveis de passeio. Seis filmes serão exibidos nesses 3 dias, desde cinebiografias a filme de aventura.

O espaço oferecerá 100 vagas de estacionamento e 20 vagas reservadas em cadeiras para pessoas que não tem veículos e desejam participar das sessões, que serão realizadas às 19h e às 21h30 na sexta-feira e sábado, e às 18h30 e 21h no domingo.

Para participar, o interessado (a) deve reservar o ingresso pelo site www.cineautorama.com.br.

Filmes que serão exibidos

Sexta-feira: cinebiografia musical ‘Meu Nome é Gal’ às 19h, e ‘Indiana Jones e a Relíquia do Destino’ às 21h30;

Sábado: cinebiografia do humorista Mussum às 19h, e ‘Barbie’ às 21h30;

Domingo: ‘Os Cavaleiros do Zodíaco’ às 18h30 e o remake de ‘A Pequena Sereia’ às 21h.

