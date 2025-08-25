Campo Grande amanhece com frio de 10°C, mas calor de 30°C deve marcar a tarde desta segunda-feira

Campo Grande começou a semana com clima típico de transição, friozinho ao amanhecer e previsão de calor intenso ao longo do dia. Nesta segunda-feira (25), os termômetros marcaram entre 10°C e 11°C nas primeiras horas, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que manteve alerta amarelo para declínio de temperatura até as 9h, com possibilidade de queda de até 5°C durante a manhã.

Apesar do início gelado, a Capital deve ter aquecimento rápido, com máxima prevista de 30°C e umidade relativa do ar variando entre 30% e 90%. “É um contraste típico desta época do ano, quando as manhãs são mais frias e as tardes bastante quentes”, informou o órgão.

A estabilidade atmosférica predomina em Mato Grosso do Sul, e não há previsão de chuva para as principais regiões. O sol deve brilhar forte em quase todo o território, mas a baixa umidade exige atenção.

No Leste do Estado, Três Lagoas deve variar entre 13°C e 32°C, enquanto Aparecida do Taboado pode chegar aos 33°C. Já no Sul, Dourados tem mínima de 11°C e máxima de 29°C; em Ivinhema e Angélica, os termômetros ficam entre 12°C e 30°C.

O Sudoeste registra algumas das menores temperaturas nesta manhã: Ponta Porã amanheceu com 9°C e não passa dos 27°C, enquanto Bodoquena e Bonito podem atingir 30°C. No Pantanal, Corumbá terá máxima de 31°C. Já no Norte, Coxim e São Gabriel do Oeste devem marcar entre 12°C e 30°C.

Durante a madrugada, municípios como Amambai, Ponta Porã e Rio Brilhante registraram mínimas próximas de 8°C. Dourados e Maracaju tiveram amanhecer em torno de 9°C.

Alerta para a baixa umidade

O Inmet reforça que a umidade relativa do ar pode chegar a 30% em várias regiões do Estado, principalmente durante a tarde. O cenário aumenta o risco de desconforto respiratório e de incêndios em áreas de vegetação.

A recomendação é redobrar os cuidados, como manter hidratação constante, evitar exposição prolongada ao sol e não praticar atividades físicas intensas nos períodos mais quentes do dia.

