Homem que estuprou jovens na saída de academia é preso em flagrante

Juarez Bastos de Lima, de 49 anos, foi preso em flagrante ontem (15), acusado de estuprar e roubar duas jovens, de 22 e 24 anos, após abordá-las na saída de uma academia, no Residencial Oliveira, em Campo Grande. O homem passou por uma audiência de custódia ainda na manhã de ontem e em seguida encaminhado a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). De acordo com informações policiais, ele será encaminhado para um presídio, onde cumprirá pena pelos crimes cometidos.

O crime.

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (15), quando as jovens estavam entrando em um veículo após sair de uma academia no Residencial Oliveira. Ao chegar no automóvel, as vítimas foram abordadas por Juarez, que estava armado com uma faca. O homem amarrou as mãos das jovens e obrigou ambas a sentarem no banco de trás do veículo. O rapaz assumiu a direção e levou as vítimas para um lugar escuro. Ao parar o carro nesse lugar ermo, mandou as vítimas desceram do carro, onde vendou as jovens com um pano preto. Após isso, o homem forçou as vítimas a fazerem sexo oral, abaixando as roupas que elas usavam e forçando relação sexual. Ele ficou com as vítimas por 50 minutos.

Mesmo com as vítimas chorando muito e pedindo para Juarez parar, ele estuprou as duas e foi embora levando R$ 400 que estavam em posse das vítimas. Antes de Juarez empreender fuga, ele ainda tirou fotos dos documentos de uma das vítimas e as ameaçou de que não poderiam contar para ninguém o que aconteceu com elas.

Após as jovens se soltarem, em estado de choque, foram em direção a Polícia Militar onde relataram o crime. Com as informações em mãos, os policiais realizaram vistorias por toda Capital e localizou Juarez no Conjunto União fugindo. Ele foi preso em flagrante. As vítimas foram chamadas e reconheceram Juarez, o rapaz que praticou o crime com elas.