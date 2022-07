Homem sequestra e estupra duas mulheres em saída de academia

Um homem, de 49 anos, foi acusado de sequestrar e estuprar duas mulheres, na noite desta quinta-feira (14), em Campo Grande. O homem sequestrou as duas na saída de uma academia, no Bairro Conjunto União.

O autor foi preso quando tentava se esconder em uma área de mata, perto da Força Aérea Brasileira.

As jovens eram amigas e estavam saindo de uma academia, por volta das 21h30. Após chegarem no carro para retornar as suas casas, elas foram surpreendidas pelo indivíduo, que estava armado com uma faca. Ele amarrou as mãos das jovens e as colocou no banco de trás do carro, além de obrigar que colocassem o rosto no banco do veículo, evitando que gritassem por ajuda.

O criminoso entrou no veículo e assumiu a direção. Ele seguiu para uma região escura e pouco movimentada, sem casas por perto. Em uma área de mata, ele mandou que as vítimas descessem e sentassem no chão. A partir disso, elas foram vendadas com um pano escuro.

O estuprador, então, expôs o órgão genital e forçou a relação sexual. Assim que concluiu o crime, o autor ainda roubou R$ 400 e um fone de ouvido das vítimas.

Antes de fugir, o homem tirou uma foto do RG de uma das mulheres. A fotografia foi uma forma de ameaçar as duas, pois segundo o criminoso, uma das jovens “está ferrada para o resto da vida” e, caso houvesse a denuncia para a polícia e a notícia espalhasse, ele mataria as mulheres.

As vítimas contaram que em determinado momento, as vendas caíram e elas puderam identificar algumas características do indivíduo. Ele usava sapato incomum de cor preta e listras laranjadas, camisa polo de cor clara, e listras escuras, e o homem ainda era pardo e tinha barba rala grisalha.

Depois que ele fugiu, as mulheres conseguiram se soltar e, em estado de choque, foram à Polícia Militar denunciar o ocorrido.

Ao contarem o que aconteceu, a PM começou a fazer buscas e encontrou o homem no Conjunto União. Ele foi preso em flagrante e as vítimas reconheceram o criminoso, já que conseguiram ver o rosto dele quando foram abordadas na academia.

Além disso, junto com ele foram encontrados todos os objetos utilizados no crime, assim como os objetos roubados, como o fone de ouvido, os R$ 400, cardaços e o pedaço de pano usado.

As vítimas foram levadas para uma unidade de saúde para receberem coquetel de medicamentos contra doenças sexualmente transmissíveis. O autor está preso na Deam.

O repórter João Gabriel Vilaba esteve na delegacia:

