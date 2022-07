Em meio a incertezas do pós pandemia, Sindivarejo investe no e-commerce para impulsionar vendas do comércio

O comércio varejista foi um dos setores mais impactados pela pandemia de Covid-19. Com as medidas de restrição determinadas por estados e municípios, empresários e lojistas tiveram que driblar as dificuldades para manter as vendas. Em meio a isso, o Sindivarejo (Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande) esteve ao lado do setor promovendo ações para minimizar os impactos econômicos da pandemia. Dentre essas ações está o incentivo para que empresários invistam no e-commerce (vendas pela internet).

Atualmente mais de 22 mil CNPJs estão credenciados ao Sindicato que desempenha um papel fundamental na representação do setor comercial.

Gerente do Sindivarejo, Sebastião de Oliveira destaca que a principal ação da Entidade durante a pandemia foi manter o setor comercial informado.

“Mantivemos a informação da forma mais rápida possível quanto às MPs e Decretos relacionados a pandemia e seus impactos nas jornadas de trabalho, afastamentos, redução de jornada e situações de riscos para não gerar passivos ou multas aos empresários. Defendemos as recomendações do ministério da saúde, quanto ao uso de máscara e distanciamento, porém fomos contra o lockdown e a abertura do comércio em horário reduzido”, diz.

A sobrevivência das empresas depende da inovação

Um ponto fundamental para que lojistas e empresários se destaquem nas vendas é investir em inovação. Dados da ABCcom (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) estimam que entre março e abril de 2020 o setor de e-commerce cresceu 41% em comparação ao mesmo período de 2019.

Em 2021, o e-commerce brasileiro registrou um faturamento recorde, faturando cerca de R$ 161 bilhões, o que representa um crescimento de 26,9% em relação ao ano anterior segundo o levantamento da Neotrust, empresa responsável pelo monitoramento do e-commerce brasileiro.

Para o Sindivarejo, o aumento na procura por compras on-line mostra que os empresários precisam pensar além da loja física e se integrar nas novidades do mercado.

“Lançamos em parceria com o Senac e CNC, diversos cursos de mídias digitais incentivando as micro e pequenas, grandes e médias empresas a inserção no meio digital”, enfatiza o gerente do Sindivarejo.

A pandemia também foi determinante para o impulsionamento do setor, visto que as medidas de restrição somadas à insegurança da população em sair de casa tornou as compras pela internet cada vez mais atrativas.

Por isso o Sindivarejo busca sempre manter os empresários antenados nas melhores tendências de mercado, o que inclui o setor de vendas online:

Como ter um feed que vende?

De forma simples e didática o Sindivarejo divulga dicas para que os empresários se adaptem ao meio digital e impulsione as vendas; confira:

Um passo importante para iniciar suas vendas online é investir no seu feed das redes sociais. Por isso o CNC Vantagens deixa pra você 3 pontos importantes para você ficar atento na hora de montar o seu perfil! 🚀🚀

📸 Ter imagens de qualidade dos seus produtos, é o primeiro ponto importante dessa lista. Com fotos adequadas, os seus produtos se tornam mais atraentes e chamam mais atenção do cliente.

📱 O segundo ponto é diversificar seus conteúdos, busque por temas interessantes para o seu público e não fique na repetição.

😉 E por último, mantenha uma estética agradável, a organização do seu feed e a identidade visual da marca reforçada nele, mostra muito sobre o seu produto, e ajuda o seu cliente a entender mais sobre o seu negócio.

Importância do Sindivarejo

Garantido em lei, as entidades sindicais atuam como porta voz de todo um setor, mantido por meio de uma contribuição dos mesmo. A reforma trabalhista (Lei n° 13.467/17), anula a obrigatoriedade de contribuição sindical, contudo, não extingue as obrigações do Sindicato.

Sebastião Oliveira ressalta que além de trabalhar na defesa dos empresários, o Sindivarejo atua na representação do setor em conselhos municipais, estaduais e nacionais, além de estar presente em debates em audiências públicas.

“Somos a base de um sistema, chamado de Sistema S, que compõe diversas outras entidades como Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto de Pesquisas e CNC-Confederação Nacional do Comércio. Por lei, a Federação deve fornecer ao comércio, qualificação de mão de obra e qualidade de vida e social

O gerente destaca ainda que o Sindivarejo possui uma assessoria parlamentar legislativa para analisar todos os projetos de leis em tramitação.

“Muitos projetos de leis abusivos e onerosos ao empresariado são derrubados através de nossas ações. Defendemos nossos representados em convenções coletivas, negociando acordos salariais dentro da capacidade econômica dos empresários e prestando suporte técnico e jurídico às empresas, sobre dúvidas trabalhistas, decretos e leis que garantam a segurança do empresário”.

Serviço:

Lojistas e empresários que tenham interesse em fazer parte do Sindivarejo devem entrar em contato pelo telefone: (67) 3321-7051, a sede do Sindicato está localizada na R. Almirante. Barroso, 186 – Amambai, Campo Grande.

