Em 6 meses, MS registrou a abertura de 27 mil novas empresas

Estado ocupa 15º lugar no país com novos empreendimentos

Por Silvio Ferreira – Jornal O Estado

Dados do Painel Mapa de Empresas divulgado pelo Ministério da Economia, divulgados na quinta-feira, dia 14, apontam que o estado de Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 27.891 empresas no primeiro semestre de 2022. Com isso, o Estado ocupa a 15ª posição no ranking nacional de novos empreendimentos.

No mesmo período em que foram criadas essas empresas, outras 9.758 encerraram as atividades.

Se comparado a região Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul está em última posição, ficando atrás de Goiás (79.595); Mato Grosso (43.132); e o Distrito Federal, com 38.908 empresas. Do total de empresas abertas na região, MS teve participação de 14%.

Burocracia

O estudo do Ministério da Economia mostra que o tempo médio de abertura das empresas em Mato Grosso do Sul, entre janeiro e junho de 2022, foi de um dia, tempo menor que a média nacional de um dia e 18 horas. O tempo de registro de empresas foi de um dia e 1 hora.

As cinco primeiras cidades do Estado que se destacam no ranking de menor tempo médio para a abertura de empresas foram Iguatemi, Rio Brilhante e Coxim, Naviraí e Nova Alvorada do Sul.

Micro e pequenos empreendedores

Segundo os dados do Mapa de Empresas, foram abertas mais de 2 milhões de empresas neste primeiro semestre em todo o país. O número de empresas extintas foi de cerca de 830 mil, deixando um saldo positivo de 1,19 milhão de empresas. O estudo aponta que o País tem 19,61 milhões de empresas ativas.

O protagonismo do micro-empreendedorismo na Economia do País pode ser verificado pela natureza jurídica da maior parte das empresas no País.

Os micro-empreendedores individuais são hoje a modalidade mais numerosa no País, com 13,77 milhões de CNPJs, seguidos pelas Sociedades Limitadas (4,68 milhões) e pela categoria de Empresa Individual de Sociedade Limitada – EIRELI (880 mil) e a Sociedade Anônima (178 mil).

Perfil dos negócios

Na liderança do ranking de empresas está o comércio varejista de roupas e acessórios, com 1,06 milhão de empresas ativas no Brasil. Seguido pelo setor de Estética, como cabeleireiros, manicures e pedicures, representando 799 mil CNPJs, e em terceiro lugar, o setor de promoção de vendas com 539 mil.

