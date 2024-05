Home foragido é preso em Corumbá por homicídio praticado em Pernambuco

Um homem de 52 anos que estava foragido há seis anos foi preso ontem(10) em Corumbá pela Polícia Civil por meio da Delagro (Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeat). O homem é condenado a pena de 15 anos e 7 meses de reclusão em regime fechado por um homicídio qualificado na cidade em Pernambuco.

O criminoso trabalhava na área rural de Corumbá. A comarca de Arapina/PE realizou a condenação do indivíduo. Foram mobilizadas informações e apoio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em apoio à DHPP-PE.

O preso foi apresentado na delegacia local, onde ficará contido para as ordens do Poder Judiciário. Para realizar denúncias para Delagro, basta entrar em contato pelo telefone: (67) 99225-6397

