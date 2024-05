Seis cães em situação de maus tratos são resgatados em Corumbá

Nesta quinta-feira (09), uma ação conjunta da Polícia Civil e da Gerência do Bem-Estar Animal resgatou seis cães vítimas de maus-tratos, na cidade de Corumbá. A operação foi desencadeada após o recebimento de denúncias através do Disque Denúncia, pelo número 3234-7111.

As equipes se dirigiram aos bairros Central e Guatós, onde constataram casos alarmantes de negligência e crueldade. Nos locais visitados, foram identificados casos graves de maus-tratos, com os animais apresentando infestação de parasitas, inclusive piolhos, lesões na pele, falta de pelo e feridas pelo corpo.

Diante da situação, os animais receberam atendimento veterinário no local, incluindo administração de antibióticos e antiparasitários, além de serem submetidos a testes para detecção de leishmaniose. Em ambos os locais, havia tanto animais adultos quanto filhotes, todos em condições precárias, sendo no total 3 filhotes em cada local, totalizando em seis animais.

Os seis filhotes resgatados foram encaminhados a uma ONG parceira, onde receberão os cuidados necessários para recuperação de sua saúde e posteriormente serão disponibilizados para adoção assim que estiverem saudáveis. A ação demonstra o compromisso das autoridades em combater os maus-tratos aos animais e reforça a importância da colaboração da comunidade através de denúncias para garantir o bem-estar dos animais.

