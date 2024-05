Corumbá realiza multivacinação neste sábado

Hoje 11 de maio, pela manhã acontece a vacinação em três postos para multivacinação na cidade de Corumbá. O atendimento vai das 08 horas às 12h30. Estão disponíveis doses da vacina contra a gripe (liberada para todos que tenham mais de seis meses de idade) e da dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos);

Também estão disponibilizadas vacinas contra a Covid-19 e demais imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.

Confira os postos de vacinação:

UBS Enfermeira Simone Maia Pontes Flores (rua José de Barros Maciel esquina com a rua Luiz Feitosa Rodrigues, bairro Guatós)

UBS Walter Victório (rua Santa Catarina, s/n°, bairro Cravo Vermelho)

Centro de Saúde da Ladeira Dr Moysés dos Reis Amaral (ladeira Cunha e Cruz, s/n°, Centro)

