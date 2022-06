Guarda Municipal prende homem em flagrante furtando afiação de loja

A GCM Guarda Civil Municipal prendeu em flagrante na noite de ontem, um homem furtando 5 metros de fios de cobre de uma loja de sons no cruzamento entre a região das ruas Barão do rio Branco com a rua 14 de Julho, no centro de Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, o suspeito foi encontrado após rondas pela avenida Afonso Pena. Em seguida, foi feita abordagem e foram encontrados os fios e uma alicate, dentro de um saco preto.

A ação foi toda grava pelo sistema de monitoramento das câmeras instaladas na região central. Com o suposto autor, foi encontrado um facão com cabo de borracha e uma faca de mês com cabo vermelho.

Diante dos fatos, o suspeito foi presos e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro. Acesse também: Motorista de aplicativo é preso por dirigir bêbado e em posse de arma de fogo