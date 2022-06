“Os infratores” puxa lista de recomendações de filmes da Netflix

Se você tem assinado a Netflix e deu um clique no O Estado Online você teve sorte, separamos dois grandes produções de cinema entre as listas dos mais curtidos pelos usuários da plataforma de streaming.

O primeiro da lista é “Os Infratores”, de 2012, que conta a história de ação entre três irmãos da família Bondurant que vendiam bebidas nos estados unidos na época da criação da Lei Seca. Confira o trailer.

Respeitados na cidade, os protagonistas não estão interessados em cumprir a lei e tem como principal inimigo um “agente secreto” detestável. “Os infratores” é intenso e cativante ao longo das suas 2h de duração.

O líder do trio é Forrest (Tom Hardy), que tem fama de invencível e encaixou muito bem no papel de durão. Howard (Jason Clarke) é seu braço direito, enquanto que o caçula Jack (Shia LaBeouf) ainda precisa provar seu valor.

O próximo da lista é “O Diabo de Cada Dia” (2020). Robert Pattinson e Tom Holland vivenciam a maldade de uma cidade do interior de Ohio (EUA), no período entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã.

Com uma temática religiosa pesada e exagerada, o filme se passa em duas épocas, a primeira com o pai do protagonista, Bill Skarsgård – reconhecido por sua última atuação como palhaço Pennywise no remaster do filme "It, a coisa", – que presencia uma história traumatizante com a vida.