Power Couple: Gabi e Cartolouco são eliminados e surtam

O Power Couple Brasil 6 chegou ao fim para o casal Gabi e Cartolouco. Eles foram eliminados ontem (2) com 15,63% dos votos. O casal perdeu a disputa contra Adryana e Albert e Brenda e Matheus pela preferência do público.

Os eliminados foram parar na DR após o Casal Power da semana, Ivy e Nandinho usarem o poder especial podendo salvar uma dupla da berlinda e indicar outra. Eles escolheram poupar Michele e Passa que mandaram os dois direto para o banquinho.

Após a eliminação, Cartolouco quebrou o cenário, fez críticas à emissora e teve sua entrevista encerrada antes do previsto. O momento de revolta aconteceu após o influenciador ser questionado sobre uma suposta citação ao filho já falecido de Claudia Baronesa e Rogério Alves.

Na manhã de hoje (3), o casal não apareceu no programa Hoje em Dia, como chegou a ser anunciado nos perfis das redes sociais da Record TV.

Agora é nós no comando de novo. Virados desde ontem. Chegamos cedinho na Record para participar do Hoje em Dia, mas não participamos. A espera da Live do Eliminado. pic.twitter.com/GJ4aw2pdbI

— Cartolouco ☎️ (@Cartolouco) June 3, 2022