GCM intercepta 7,2 quilos de maconha em encomendas nos Correios de Campo Grande

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande apreendeu 7,2 quilos de maconha em uma agência dos Correios localizada na Rua Vasconcelos Fernandes, no Bairro Amambai, na tarde de sexta-feira (16). As drogas estavam escondidas em objetos diversos, incluindo um urso de pelúcia, uma caixa técnica e entre pacotes de erva-mate usada para tereré.

De acordo com o registro policial, a apreensão ocorreu após funcionários dos Correios identificarem tabletes suspeitos de maconha durante uma inspeção de rotina com o equipamento de raio-x. Diante da suspeita, a GCM foi acionada e, com a ajuda de cães farejadores, conseguiu localizar as drogas escondidas em diversas encomendas.

As embalagens tinham como destino cidades metropolitanas, como São Paulo e Rio de Janeiro. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), que agora está investigando a origem e os responsáveis pelo envio das drogas. Até o momento não há informações sobre prisões efetuadas.

