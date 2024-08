Bloco de nível médio apresenta a maior concorrência de candidatos por vaga no CNU

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que será realizado neste domingo (18), apresenta uma média geral de 318,4 candidatos por vaga nos seus blocos temáticos. O certame abrange cargos de níveis superior, médio ou técnico.

O bloco 8, voltado para candidatos com escolaridade de nível médio ou técnico, se destaca como o mais concorrido. Com mais de 694 mil inscritos, a relação é de impressionantes 1.003 candidatos por vaga, tornando-se o bloco mais disputado do concurso.

O bloco 7, que abrange áreas de gestão governamental e administração pública, é o que oferece o maior número de vagas, totalizando 1.737. Apesar de ter mais oportunidades, a concorrência ainda é significativa, com 242,9 candidatos por vaga.

Em contrapartida, o bloco 1, destinado às áreas de infraestrutura, exatas e engenharias, apresenta a menor concorrência, com uma relação de 161,6 candidatos por vaga. Esse bloco é, portanto, o menos disputado entre os que exigem formação de nível superior.

Apesar desses números, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) esclareceu que o sistema de seleção do CPNU, que permite a inscrição de candidatos para várias vagas dentro de um mesmo bloco, dificulta a definição precisa da concorrência em cada vaga. Pedro Assumpção Alves, membro do Grupo Técnico Operacional do concurso unificado do MGI, explicou: “No CPNU, cada candidato se inscreveu para várias vagas dentro do mesmo bloco, o que permite que ele concorra a mais vagas e tenha mais chance de entrar na administração pública.”

Perfil dos candidatos

A maioria dos inscritos (80,3%) tem entre 20 e 44 anos, com destaque para a faixa de 25 a 34 anos, que representa 38,3% do total, predominando as mulheres. A disputa é mais acirrada nos blocos de Gestão Governamental e Administração Pública e cargos de nível médio. O concurso, conhecido como “Enem dos Concursos”, oferece 6.640 vagas e será realizado com forte esquema de segurança em 228 cidades do país.

