Homem é preso por agredir esposa grávida no carro

Neste sábado(17), um homem de 39 anos foi preso por agredir a mulher grávida de oito semanas dentro do carro na cidade de Dourados, a 225km de Campo Grande.

A agressão aconteceu no cruzamento das Avenidas Coronel Ponciano e Marcelino Pires, que fica na região central de Dourados.

O caso foi atendido por volta das 02h da manhã de hoje, pela GMD (Guarda Metropolitana de Dourados).

De acordo com informações do Dourados News, no boletim de ocorrência consta que quando a guarda chegou no local, avistou a mulher de 25 anos e o homem dentro do FiaT Strada.

A mulher afirmou que havia sido agredida pelo rapaz. Ela contou possuir medida protetiva contra o autor e ambos haviam saído para conversar sobre a gravidez.

Ela ainda disse que havia pedido para que o homem deixasse de beber e usar cocaína, quando foi xingada e passou a ser agredida com socos no rosto, além de tentativa de asfixia.

Quando questionado, o homem disse ter sido agredido e se defendeu. Uma testemunha que estava próximo ao local disse ter visto o caso e confirmou as agressões do homem que acabou sendo preso em flagrante.

O caso foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) O homem foi autuado por ‘lesão corporal’ no aspecto de violência doméstica.

