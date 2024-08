Operação contra furto de fios cobre prende cinco pessoas e realiza vistorias em Campo Grande

Operação abordou mais de 94 pessoas e fez visotiras em 74 locais, além de apreender 281,7kg de fios de cobre

Ontem (15), a operação CUPRUM II, foi deflagrada com o objetivo de reprimir crimes de furto e receptação de fios de cobre e demais ilícitos similares em Campo Grande.

Diversos pontos comerciais previamente identificados foram alvos de abordagem para verificar possíveis crimes e orientar os comerciantes sobre práticas ilícitas, como o recebimento e compra de materiais sem procedência comprovada.

No balanço da operação, cerca de 74 locais vistoriados, 94 pessoas abordadas, 5 pessoas presas e 2 pessoas conduzidas à Delegacia e liberadas após assinatura de termo de compromisso.

Ainda na operação, 27 veículos abordados, apreensão de aproximadamente 281,7 kg de fios de cobre e 6 placas de sinalização de trânsito.

As prisões e apreensões foram registradas como receptação qualificada, furto qualificado e crime ambiental.

A operação contou com a participação de Polícias Civis lotados nas Delegacias de Polícia no âmbito do Departamento de Polícia Especializada (DPE) e do Departamento de Polícia da Capital (DPC), que conta com 07 Unidades Distritais, além do apoio da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, através dos Batalhões de Área no âmbito do Comando de Policiamento Metropolitano.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.